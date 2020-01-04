Пушков: США превратились в экспортеров хаоса

Действия США на Среднем и Ближнем Востоке привели к тотальному подрыву стабильности в этом регионе, считает сенатор Алексей Пушков.

"Средний и Ближний Восток, а за ними весь мир, пожинают плоды трех агрессий США: 2003 год - в Ираке, 2011 год - в Ливии и скрытой агрессии против Сирии", - написал он в Twitter.

Результатом этих действий стал "тотальный подрыв стабильности" в регионе, отметил парламентарий. "США не способны или не хотят ее поддерживать. Они превратились в экспортеров хаоса", - заключил он.

Напомним, в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В пятницу президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность в связи с гибелью Сулеймани. Лидеры отметили, что акция США может серьезно обострить ситуацию в регионе.