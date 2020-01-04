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04.01.2020 12:43
Рубрика: Власть

Пушков: США превратились в экспортеров хаоса

Текст: Галина Мисливская

Действия США на Среднем и Ближнем Востоке привели к тотальному подрыву стабильности в этом регионе, считает сенатор Алексей Пушков.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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"Средний и Ближний Восток, а за ними весь мир, пожинают плоды трех агрессий США: 2003 год - в Ираке, 2011 год - в Ливии и скрытой агрессии против Сирии", - написал он в Twitter.

Результатом этих действий стал "тотальный подрыв стабильности" в регионе, отметил парламентарий. "США не способны или не хотят ее поддерживать. Они превратились в экспортеров хаоса", - заключил он.

Напомним, в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В пятницу президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность в связи с гибелью Сулеймани. Лидеры отметили, что акция США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Ближний Восток Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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