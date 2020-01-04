Путин обновил состав наблюдательного совета "Курчатовского института"

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в составе наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета сроком на пять лет введены Сергей Королев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ.

Этим же указом президент освободил Виктора Бурсука и Сергея Кириенко от должности члена наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Указ вступил в силу с момента подписания.