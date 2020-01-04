СК проверит конфликт в клинике Уссурийска

В городе Уссурийск Приморского края начата доследственная проверка конфликта в медицинском учреждении, в результате которого пациентка клиники получила переломы двух пальцев и сотрясение мозга.

Как сообщили в субботу в региональном управлении СК России, проверка проводится по публикациям в СМИ.

"В средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ", - отмечено в сообщении управления СКР.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.

Напомним, женщина пришла в клинику с трехлетним ребенком, у которого разболелись зубы. Однако стоматолог отказался оказывать малышу помощь. А когда мама начала снимать происходящее на мобильный телефон, врач стал вырывать аппарат у нее из рук, сломав ей два пальца. Кроме того, она получила сотрясение мозга. В администрации Уссурийска информацию об избиении пациентки медиком подтвердили.