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04.01.2020 05:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит конфликт в клинике Уссурийска

Текст: Юрий Батин

В городе Уссурийск Приморского края начата доследственная проверка конфликта в медицинском учреждении, в результате которого пациентка клиники получила переломы двух пальцев и сотрясение мозга.

Как сообщили в субботу в региональном управлении СК России, проверка проводится по публикациям в СМИ.

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"В средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ", - отмечено в сообщении управления СКР.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.

Напомним, женщина пришла в клинику с трехлетним ребенком, у которого разболелись зубы. Однако стоматолог отказался оказывать малышу помощь. А когда мама начала снимать происходящее на мобильный телефон, врач стал вырывать аппарат у нее из рук, сломав ей два пальца. Кроме того, она получила сотрясение мозга. В администрации Уссурийска информацию об избиении пациентки медиком подтвердили.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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