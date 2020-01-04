В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке

Пожарные локализовали возгорание в вещевом павильоне на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 16.15 по местному времени. Через полтора часа возгорание было локализовано.

Как отмечают в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, подобраться к очагу возгорания пожарным мешала завеса из черного дыма. Чтобы попасть в середину горевшего торгового павильона, огнеборцам пришлось разбирать стены.

Сейчас на месте работают около 45 человек, проливая конструкции. Привлечено 12 пожарных машин. Площадь возгорания уточняется.

В главке сообщили: по предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Однако местные СМИ со ссылкой на пожарных пишут о том, что в выгоревшем павильоне погибла женщина.