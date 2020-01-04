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04.01.2020 04:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Текст: Юрий Батин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

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Злоумышленник был задержан по ориентировке. Опознали его по видео, размещенному в социальных сетях. У него изъяли нож, которым он резал колеса автомобилей. Хулиган, в течение двух дней наводивший страх на автовладельцев, уже дал признательные показания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, злоумышленником оказался 33-летний местный житель.

"Маньяк" орудовал в Первомайском районе Владивостока. Первые машины с  проколотыми или изрезанными колесами были обнаружены их владельцами в четверг. А в пятницу поврежденных автомобилей оказалось еще больше. Всего в полицию с заявлениями о том, что кто-то изрезал колеса их авто, обратились 36 человек. Пострадали не только машины, принадлежащие гражданам, но даже автомобиль реанимации.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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