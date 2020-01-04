Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

Злоумышленник был задержан по ориентировке. Опознали его по видео, размещенному в социальных сетях. У него изъяли нож, которым он резал колеса автомобилей. Хулиган, в течение двух дней наводивший страх на автовладельцев, уже дал признательные показания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, злоумышленником оказался 33-летний местный житель.

"Маньяк" орудовал в Первомайском районе Владивостока. Первые машины с проколотыми или изрезанными колесами были обнаружены их владельцами в четверг. А в пятницу поврежденных автомобилей оказалось еще больше. Всего в полицию с заявлениями о том, что кто-то изрезал колеса их авто, обратились 36 человек. Пострадали не только машины, принадлежащие гражданам, но даже автомобиль реанимации.