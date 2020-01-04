В Башкирии в горах заблудилась семья лыжников

В Белорецком районе двое взрослых и 15-летний ребенок потерялись во время прогулки на лыжах. К счастью, их поиски завершились успешно. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Жители Магнитогорска приехали в горы, чтобы покататься на лыжной трассе спортивно-оздоровительного комплекса "Курташ". Они несколько часов гуляли, а потом поняли, что не знают, где находятся и как выбраться к людям. К счастью, у них при себе был заряженный мобильный телефон. Заблудившиеся смогли дозвониться до спасателей, попросили о помощи и передали GPS-координаты места, где находятся.

Благодаря этим координатам сотрудники Аварийно-спасательной службы госкомитета РБ быстро нашли заблудившихся и на снегоходной технике вывезли их к людям.

По словам спасателей, лыжники не пострадали, но были немного напуганы, так как уже начинало темнеть.

Кстати, 3 января в Караидельском районе спасатели выезжали на поиски двух мужчин, которые потерялись, катаясь на снегоходах по Павловскому водохранилищу. Потерявшихся нашли сотрудники полиции.