В Новосибирске пьяные дебоширы избили полицейских

В Новосибирске задержаны двое мужчин, накануне напавшие на полицейских.

Как сообщает РИА Новости, сообщение о драке в центре города у дома по улице Ленина поступило в полицию 3 января в 20.45 (16.45 мск). Туда был отправлен наряд патрульно-постовой службы, который, прибыв на место происшествия, столкнулся с агрессивным поведением двух граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения - они напали на сотрудников и стали избивать их.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют, что сотрудники получили травмы. Нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. При этом полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.

Задержанными оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 22 и 26 лет, один из дебоширов ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.