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04.01.2020 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске пьяные дебоширы избили полицейских

Текст: Юрий Прокопьев

В Новосибирске задержаны двое мужчин, накануне напавшие на полицейских.

Как сообщает РИА Новости, сообщение о драке в центре города у дома по улице Ленина поступило в полицию 3 января в 20.45 (16.45 мск). Туда был отправлен наряд патрульно-постовой службы, который, прибыв на место происшествия, столкнулся с агрессивным поведением двух граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения - они напали на сотрудников и стали избивать их.

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют, что сотрудники получили травмы. Нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции. При этом полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.

Задержанными оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 22 и 26 лет, один из дебоширов ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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