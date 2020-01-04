В Красной Поляне за четыре дня выступят более 40 артистов

Сегодня в горах Сочи стартует музыкальный фестиваль Live Fest с участием известных исполнителей. Он состоится в пятый раз на главной площадке многофункционального концертного комплекса "Роза Холл". В этом году он пройдет с 4 по 7 января.

На открытии выступит популярный певец отечественной эстрады Леонид Агутин. Он даст сольный концерт с группой "Эсперанто".

Завтра перед зрителями выступит музыкальный коллектив Би-2. Они впервые представят программу "NewBest".

6 января, в рамках концерта "Рождество на "Роза Хутор", на сцену поднимутся самые яркие звезды российской эстрады: Би-2, Zivert, Brainstorm, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas, Эмма М. Ведущие - Гоша Куценко и Мария Миногарова.

А в Рождество, 7 января, сцена Live Fest будет отдана "Urban Style" - самым актуальным представителям рэпа, хип-хопа и других заметным представителям "музыки больших городов" - Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, ST, Rauf&Faik, группа NЮ и другие. Программу проведет Big Russian Boss.