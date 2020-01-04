Новости

В Рождество дежурные метро помогут пассажирам МЦД 11:55
ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году 11:53
Футбольная сборная США отменила сбор в Катаре из-за ситуации в регионе 11:46
Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада 11:41
В Калмыкии в ДТП погибли три человека и двое пострадали 11:35
В Красной Поляне за четыре дня выступят более 40 артистов 11:33
Для бесплатной подготовки к поступлению в вузы выделено около 2000 мест 11:16
На Ставрополье при пожаре в частном доме погибла семья с ребенком 11:05
За два года около 30 человек отказались от российского гражданства 11:02
На Украине Киев назвали "второсортной Москвой" 11:01
Ремонт флагмана Черноморского флота "Москва" близится к завершению 10:59
В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке 10:51
Прокуратура проверит экстренную посадку Airbus в Перми 10:34
США опровергли информацию о нанесении авиаударов в районе Багдада 10:26
Исследование: Увлечение искусством способствует долголетию 10:26
В Новосибирске пьяные дебоширы избили полицейских 10:16
Для проведения рождественских служб в центре Москвы перекроют ряд улиц 10:06
Спутник Глонасс-М ввели в строй раньше срока 10:00
Амстердам ввел новый налог для туристов 09:42
Самому высокому небоскребу в мире исполнилось десять лет 09:18
Названы "пищевые ингредиенты", вызывающие неконтролируемый набор веса 08:33
Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться 08:25
Австралия призвала три тысячи военнослужащих резерва для борьбы с пожарами 08:16
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне 07:48
Следовавший в Петербург самолет сел в Перми из-за технических проблем 07:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
04.01.2020 11:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Красной Поляне за четыре дня выступят более 40 артистов

Текст: Ирина Белова
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сегодня в горах Сочи стартует музыкальный фестиваль Live Fest с участием известных исполнителей. Он состоится в пятый раз на главной площадке многофункционального концертного комплекса "Роза Холл". В этом году он пройдет с 4 по 7 января.

На открытии выступит популярный певец отечественной эстрады Леонид Агутин. Он даст сольный концерт с группой "Эсперанто".

В горах Сочи состоялся пятый звездный хоккейный матч

Завтра перед зрителями выступит музыкальный коллектив Би-2. Они впервые представят программу "NewBest".

6 января, в рамках концерта "Рождество на "Роза Хутор", на сцену поднимутся самые яркие звезды российской эстрады: Би-2, Zivert, Brainstorm, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas, Эмма М. Ведущие - Гоша Куценко и Мария Миногарова.

А в Рождество, 7 января, сцена Live Fest будет отдана "Urban Style" - самым актуальным представителям рэпа, хип-хопа и других заметным представителям "музыки больших городов" - Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, ST, Rauf&Faik, группа NЮ и другие. Программу проведет Big Russian Boss.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января