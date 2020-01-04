В Сочи мужчину задержали за съемку гор с квадрокоптера

В Сочи задержали собственника квадрокоптера, который незаконно снимал горы. Инцидент, случайным свидетелем которого стала корреспондент "РГ", произошел сегодня в окрестностях Красной Поляны.

Нарушителем оказался житель Санкт-Петербурга. Он заявил, что не знал о запрете на полеты над данной территорией.

Охрана курорта вовремя заметила возмутителя спокойствия воздушного пространства. В результате был составлен акт нарушения и передан местному оперативному дежурному, а собственнику квадрокоптера пришлось стереть три фотографии и 35 секунд видеоматериала.

Как объяснили корреспонденту "РГ", съемка с воздуха в горном кластере запрещена по причине близости государственных дач и пограничной зоны.