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04.01.2020,  
10:59
Текст:  Владислав Куликов

Ремонт флагмана Черноморского флота "Москва" близится к завершению

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Директор 13-го Судоремонтного завода ЧФ Александр Юрьев сообщил ТАСС о том, что близится к завершению ремонт флагмана Черноморского флота - гвардейского ракетного крейсера "Москва".

Крейсер не выходил в море около трех лет - с 2016 года - в связи с ремонтом и модернизацией. Но в прошлом (теперь уже) году, состоялось первое после большого перерыва плавание корабля: 5 июня 2019 года он выходил из дока в море после завершения первого этапа ремонта.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"В ноябре-декабре объектами, которым уделялось особое внимание, стали флагман флота ГРКР "Москва", большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Орск", "Цезарь Куников", сторожевой корабль "Пытливый", малый противолодочный корабль "Муромец", морской тральщик "Иван Голубец". Ответственные работы выполнены на "Москве" - корабль на ходу, работы близки к завершению", - рассказал Александр Юрьев.

Он уточнил, что также в ремонте уже пять лет находится подводная лодка "Алроса", которая много лет после распада СССР и до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году была единственной подлодкой ЧФ. На ней кроме собственно ремонта ведутся модернизационные работы, которые существенно повысят боевые возможности субмарины.

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