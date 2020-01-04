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04.01.2020 13:32
Рубрика: В мире

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Jonathan Drake Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Фото: REUTERS/Jonathan Drake

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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"Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

С 1973 года армия США комплектуется на контрактной основе. Однако в случае всеобщей мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призывников можно проверить на сайте службы.

Специалисты пришли к выводу, что ажиотаж вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Кроме того, президент Дональд Трамп заявил о готовности и далее противостоять Ирану в регионе. Со своей стороны, Тегеран объявил о праве на ответные действия.

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