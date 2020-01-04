Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.

"Из-за дезинформации сайт столкнулся с проблемами в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

С 1973 года армия США комплектуется на контрактной основе. Однако в случае всеобщей мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призывников можно проверить на сайте службы.

Специалисты пришли к выводу, что ажиотаж вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Кроме того, президент Дональд Трамп заявил о готовности и далее противостоять Ирану в регионе. Со своей стороны, Тегеран объявил о праве на ответные действия.