Устюгов и Большунов завоевали серебро и бронзу на "Тур де Ски"

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов попали на пьедестал по итогам классического спринта в рамках шестого этапа престижной многодневки "Тур де Ски", проходившего в итальянском Валь-ди-Фьемме. Устюгов завоевал серебро, а Большунов взял бронзу. Победу праздновал норвежец Йоханнес Клебо.

В финальный забег помимо Устюгова и Большунова попали еще два россиянина Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко, которые финишировали 5-м и 6-м соответственно.

Интересно, что Большунов пробился в решающий заезд при драматических обстоятельствах. В полуфинале на финишной прямой у Александра сломалась палка, и напрямую выйти в финал (оказавшись в числе двух лучших) он не смог, показав лишь третий результат. Однако временного запаса россиянина оказалось достаточно, чтобы выступить в главном старте дня.

Бесспорным фаворитом финала считался Клебо. Совладать со скандинавом наши лыжники попытались с помощью командной тактики. В какой-то момент Большунов по правилам перекрыл норвежцу лыжню, что позволило Устюгову нарастить небольшой отрыв. Однако и этого оказалось недостаточно, чтобы справиться Йоханнесом, который был неудержим на финише. Его время - 3 минуты и 3,78 секунды. Устюгов проиграл победителю 0,70 секунды, Большунов - 1,33 секунды.

Что касается наших девушек, лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой в женском финале. На большее лыжница не смогла рассчитывать из-за досадного падения во время гонки.

Отметим, что победители "Тур де Ски" определятся завтра 5 января по итогам масс-старта в гору. Женская гонка начнется в 15.05, а мужская в 17.10 по московскому времени. Обе в прямом эфире покажет "Евроспорт".

В общем зачете у мужчин после пяти этапов лидировал Большунов (2 часа 24 минуты 39 секунд). Клебо отставал на 18 секунд, Устюгов, замыкавший тройку, на 21 секунду.

У женщин по итогам шестого этапа генеральную классификацию возглавляет Тереза Йохауг (1:53:57). Непряева ей проигрывает 14 секунд.