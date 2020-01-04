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04.01.2020 06:55
Рубрика: В мире

В Японии назвали возможных преемников Синдзо Абэ

Текст: Александр Ленин (Токио)
Основная борьба за кресло премьер-министра Японии после ухода Синдзо Абэ развернется между влиятельными представителями правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисидой и Сигэру Исибой, сообщает газета "Йомиури симбун". Именно в этом году начнется активная фаза соперничества за пост главы японского правительства. Напомним, что действующий премьер Абэ должен оставить свою должность в сентябре 2021 года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: Wang Zhao/Pool Photo via AP Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: Wang Zhao/Pool Photo via AP
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: Wang Zhao/Pool Photo via AP

По некоторым данным, Фумио Кисида, который до этого возглавлял японское министерство иностранных дел, а сейчас является руководителем политсовета ЛДП, имеет больше шансов стать следующим премьером островного государства. Предпочтение ему отдает и Синдзо Абэ, в принципе готовый передать бразды правления своему более молодому коллеге. Как пишут журналисты, Абэ и Кисида имеют крайне доверительные отноешния. Они регулярно встречаются, в том числе тет-а-тет за неформальными ужинами, где обсуждают предстоящие перемены в японском политическом мире. Кисида демонстрирует готовность продолжить заявленный Синдзо Абэ курс, в том числе по продвижению конституционной реформы.

Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
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Другой политический тяжеловес Сигэру Исиба, в прежние времена исполнявший обязанности генерального секретаря японского кабинета министров, является альтернативным центром силы. Он противостоит Синдзо Абэ и его команде, регулярно критикует правительство и сподвижников действующей власти, поднимает вопросы о коррупции.

Впрочем, с приближением окончания срока правления Синдзо Абэ не исключено, что на политическом небосклоне появятся и другие претенденты на премьерское кресло. Среди них может быть нынешний генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, глава МИД Тосимицу Мотэги, руководитель оборонного ведомства Таро Коно, а также министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

Кроме того, пока не сбрасывают со счетов и представителя молодого поколения - министра окружающей среды Синдзиро Коидзуми, сына бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Политик пользуется успехом в прессе, но пока так и не отметился реальными достижениями в работе. Как считают аналитики, Коидзуми-младший так и не оправдал возлагавшиеся на него надежды после получения министерского портфеля в сентябре прошлого года. Молодому человеку, вероятно, еще предстоит поднабраться опыта, прежде чем вступить в гонку за руководство правительством.

В мире Восточная Азия Япония

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