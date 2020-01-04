Владимир Плющев: Противопоставим шведам характер и бойцовские качества

Бывший главный тренер юниорской, молодежной и взрослой сборных России по хоккею Владимир Плющев отметил силу шведской команды, однако считает, что за счет характера российская дружина может выйти в финал молодежного чемпионата мира.

Под руководством Владимира Плющева молодежная сборная России выиграла золото молодежного чемпионата мира 2002 года. В интервью "РГ" он поделился своим мнением относительно выступления команды Валерия Брагина в Чехии и высоко оценил следующего соперника - команду Швеции, с которой российская команда сыграет сегодня в 17:00.

Владимир Анатольевич, сегодня сборная России сыграет в полуфинале с командой Швеции, которая на нынешнем турнире еще не потерпела ни одного поражения. Что вы думаете о сопернике команды Валерия Брагина?

Владимир Плющев: Шведы показывают очень грамотный хоккей, мощный, организованный, результативный. И отсутствие поражений лишний раз подчеркивает силу команды. В составе у них много классных игроков.

Сборная России провела непростой четвертьфинал, создала себе проблемы, но все же победила. Что скажете о команде?

Владимир Плющев: Для нашей команды этот матч был достаточно значимым. Немного лихорадило в групповом турнире и поэтому ощущалось напряжение и скованность ребят. Но они выполнили задачу - сделали результат, довели матч до логического конца.

Кого вы можете выделить в российской команде?

Владимир Плющев: Мне очень нравится капитан команды Денисенко. Нравится защитник Замула. В целом же команда очень ровная. Сказать, что у нас очень яркие нападающие или защитники, я не могу. А капитан запомнился тем, что в отличие от некоторых других спортсменов дал понять, что он уважает флаг, гимн своей страны после того матча с Канадой. Этот мальчишка мне очень понравился.

А что делать с дисциплиной? Иногда наши хоккеисты на этом турнире получают удаления, которые совсем не нужны.

Владимир Плющев: Дисциплина - это, прежде всего, общение с ребятами и объяснение тех задач, которые перед ними стоят. Это объяснение им тех последствий, которые могут быть из-за нарушений. Так что рецепт тут один - надо разговаривать. Молодым ребятам необходимо все это объяснять. Все свои личные амбиции на чемпионате мира нужно засунуть очень глубоко и работать на команду. Если есть в команде те, кто может эту дисциплину нарушить, надо им об этом постоянно напоминать. Я так делал в свое время. У меня даже Женя Артюхин и тот не фолил. Когда он только выходил на лед, я ему всегда вдогонку кричал: Женя, внимательно!

Показалось, что в матче против Швейцарии количество таких удалений свелось к минимуму…

Владимир Плющев: Вы правы. Уверен, что тренерским штабом была проведена соответствующая работа, да и сами они прекрасно понимают цену таким нарушениям. Можно просто не успеть вернуться в игру и паковать чемоданы. Повторюсь: команда у нас управляемая, ребята думающие и понимающие ситуацию.

Шведы уже говорили, что верят в то, что именно большинство поможет им победить.

Владимир Плющев: В этом они правы. У них на турнире очень высокий процент реализации численного преимущества. Реализация хотя бы двух удалений, это уже 2:0, и попробуй догони. Шведы уверены, что на них будут фолить, потому что они хорошо готовы и остановить их очень сложно.

Как же все-таки закончится матч сборных России и Швеции?

Владимир Плющев: Никогда не делаю прогнозов. Это спорт. Есть такое выражение: порядок бьет класс. Шведы демонстрируют очень мощный хоккей. Противопоставим шведам характер и бойцовские качества. Они всегда отличали нашу команду. Речь не о драках, а об умении терпеть и сражаться. Шансы всегда есть. Мы можем за счет организации игры лишить шведов ряда их сильных сторон. Так что буду ждать трансляцию матча, тем более, что канал "Матч ТВ" его показывает просто великолепно.