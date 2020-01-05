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05.01.2020 13:28
Рубрика: Общество

165 лет назад родился изобретатель Жиллетт

Текст: Наталия Ячменникова
Именно американскому изобретателю Кингу Жиллетту мужская половина человечества обязана появлением безопасной бритвы. Многие эксперты считают его создание если и не великим, то, по крайней мере, очень значимым открытием из серии бытовых мелочей.
Фото: Library of Congress/loc.gov Фото: Library of Congress/loc.gov
Фото: Library of Congress/loc.gov

Кинг Жиллетт появился на свет 5 января 1855 года в Калифорнии. Как пишут историки, изобретательство было у него в крови с рождения. Отец Кинга был патентным поверенным, а мать не имела равных в кулинарном деле. Ее кулинарная книга, изданная впервые в 1887 году, переиздается и сейчас.

Фото: WDSSPR
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Кинг начал самостоятельно зарабатывать деньги в 16 лет, став коммивояжером, развозившим продукцию скобяной фирмы. И все время что-то изобретал: оригинальный механизм из поршня и втулки для водопроводного крана, несколько типов электрических проводников, новый вентиль из мягкой резины…

Трудно сказать, когда именно у него родилась абсолютно новаторская по тем временам идея - заменить бритву, состоящую из лезвия, намертво впаянного в ручку, на нечто более практичное. И главное - одноразовое. Чтобы не думать, как точить затупившееся от использования лезвие, а просто выбрасывать его.

Кинг увидел "свою" бритву: тонкая полоска стали, заточенная в двух сторон, горизонтальный держатель, к которому она закрепляется, и ручка, чтобы тот держатель прикрепить перпендикулярно. Пришедшее в негодность лезвие просто отправляется в "мусорку", а на его место вставляется новое.

Жиллетт, рассказывают биографы, довольно быстро соорудил бритву с одноразовым лезвием, используя дешевую стальную ленту, из которой делались часовые пружины. Но у него не было специального образования, и он не думал, что сталь потребуется более тонкая, более высокого качества, более прочная. За восемь лет экспериментов и борьбы за дешевые лезвия изобретатель потратил огромные деньги. Но только когда специалисты научились укреплять и затачивать стальную ленту, разработав соответствующую технологию, Жиллетт, наконец, закончил работу над моделью. Он приобрел патент и открыл собственную фирму.

Фото: Pixabay
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С 1903 года одноразовые жиллеттовские бритвы начали завоевывать мир. В первый год было продано всего 168 станков и 51 лезвие, но уже в следующем году - 90 000 станков и 123 000 лезвий. А потом пошло по нарастающей. Дешевизна, простота в обращении и гигиеничность сделали их чрезвычайно популярными. В Первую мировую войну правительство США заказало у Жиллетта 36 миллионов лезвий для солдат…

К сожалению, Кингу Жиллетту пришлось познать не только вкус коммерческой удачи, но и горечь разорения. Практические все свое состояние он потерял в результате биржевого краха 1929 года. Жиллетта не стало в 1932 году. Но его имя навсегда вошло в историю.

Новаторская идея Кинга Жиллетта породила целую эпоху. Сегодня человечеству стали привычными самые разные одноразовые предметы: носовые платки, посуда, ручки, зажигалки. А началось все когда-то с обычной бритвы.

Общество Наука

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