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05.01.2020 18:54
Рубрика: Спорт

Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев
Мужская часть "Тур де Ски" подарила болельщикам увлекательную борьбу. Долгое время лидировал россиянин Александра Большунов, но Йоханнес Клебо в субботу сумел выйти в лидеры. Впрочем, его преимущество составляло всего одну секунду.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Последний этап многодневки включал в себя масс-старт на 10 км свободным стилем. При этом ближе к концу трассы участников ожидал крутой подъем, который смело можно назвать чемпионским. Кто лучше преодолел бы этот отрезок, тот наверняка и завоевал бы звание победителя.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Старт гонки прошел спокойно. Клебо старался держаться неподалеку от россиян, но затем постепенно начал отставать. А когда начался страшнейший подъем, стало очевидно, что норвежец окончательно отстал.

Победу в гонке в итоге одержал другой норвежец Симен Крюгер, который на 13,9 секунд опередил своего соотечественника Шура Рете. Большунов мог потерять лидерство только в случае, если бы его сумел опередить Сергей Устюгов, но ближе к финишу Александр убежал от своего соотечественника и стал третьим. Денис Спецов и Сергей Устюгов финишировали четвертым и пятым соответственно.

В общем зачете Большунов и Устюгов потеснили Клебо. Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.

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