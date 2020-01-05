Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"

Последний этап многодневки включал в себя масс-старт на 10 км свободным стилем. При этом ближе к концу трассы участников ожидал крутой подъем, который смело можно назвать чемпионским. Кто лучше преодолел бы этот отрезок, тот наверняка и завоевал бы звание победителя.

Старт гонки прошел спокойно. Клебо старался держаться неподалеку от россиян, но затем постепенно начал отставать. А когда начался страшнейший подъем, стало очевидно, что норвежец окончательно отстал.

Победу в гонке в итоге одержал другой норвежец Симен Крюгер, который на 13,9 секунд опередил своего соотечественника Шура Рете. Большунов мог потерять лидерство только в случае, если бы его сумел опередить Сергей Устюгов, но ближе к финишу Александр убежал от своего соотечественника и стал третьим. Денис Спецов и Сергей Устюгов финишировали четвертым и пятым соответственно.

В общем зачете Большунов и Устюгов потеснили Клебо. Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.