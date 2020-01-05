Брэдли Купер празднует 45-летие

Мало кто из артистов удостаивается чести получить самые престижные награды в кинематографе и музыке - "Оскар" и "Грэмми". Брэдли Куперу это удалось благодаря тому, что рискнул: оставил свои неотложные дела, съемки, и написал музыку и слова к фильму "Звезда родилась". Благодаря этой музыкальной и романтичной ленте и ее главному хиту - Shallow - фактически начал жизнь заново. Уже не только как кинозвезда, но и как гастролирующий артист с гитарой.

В самом деле, кто же знал, что еще один Купер (не считая Элиса Купера) умеет писать замечательные мелодичные баллады?

В саундтреке "Звезда родилась" много и других замечательных песен, которые поровну спели Брэдли Купер и Леди Гага. Ей потом еще и пришлось оправдываться: "Мы с Брэдли сочинили историю любви. И хотели, чтобы люди верили, что мы любим друг друга, чтобы они почувствовали эту любовь на церемонии вручения "Оскара". Мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Все спланировали и поставили свой спектакль…."

Спектакль и вправду удался. И в эту любовь актера и певицы поверили, а фильм стал одной из самых влекущих романтических премьер сезона.

Но ныне у каждого свои жизни и творческие планы. А Брэдли Купер в юбилей пока не думает о музыке. Он получил главную роль в новом фильме режиссера Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".

Герой Купера - амбициозный молодой мужчина, который работает в бродячем цирке. А в свободное время занимается аферами. И однажды объединяется с женщиной-психиатром, еще более ловкой мошенницей, чем он сам.

Оба наслаждаются деньгами и успехом, обманывая людей. Но вскоре каждый из них начинает стараться обмануть другого, споря за то, кто из них круче и "кто в доме хозяин"… Собственно, обычная житейская ситуация. При этом герой Брэдли Купера иногда проявляет снисхождение и пускает в ход свою приветливую улыбку. Кто же после этого будет удивляться тому, что он так нравится женщинам?

Кстати, Купер - семикратный номинант на премию "Оскар". Все знают, что на этом он не остановится.

Главные фильмы Брэдли Купера

"Секс в большом городе", "Снайпер", "Любовь и прочие неприятности", "Голый барабанщик", "Обещать - не значит жениться", "Мой парень псих", "Мальчишник в Вегасе", "Афера по-американски".