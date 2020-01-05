Брэдли Купер празднует 45-летие

В самом деле, кто же знал, что еще один Купер (не считая Элиса Купера) умеет писать замечательные мелодичные баллады?
В саундтреке "Звезда родилась" много и других замечательных песен, которые поровну спели Брэдли Купер и Леди Гага. Ей потом еще и пришлось оправдываться: "Мы с Брэдли сочинили историю любви. И хотели, чтобы люди верили, что мы любим друг друга, чтобы они почувствовали эту любовь на церемонии вручения "Оскара". Мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Все спланировали и поставили свой спектакль…."
Спектакль и вправду удался. И в эту любовь актера и певицы поверили, а фильм стал одной из самых влекущих романтических премьер сезона.
Но ныне у каждого свои жизни и творческие планы. А Брэдли Купер в юбилей пока не думает о музыке. Он получил главную роль в новом фильме режиссера Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".
Герой Купера - амбициозный молодой мужчина, который работает в бродячем цирке. А в свободное время занимается аферами. И однажды объединяется с женщиной-психиатром, еще более ловкой мошенницей, чем он сам.
Оба наслаждаются деньгами и успехом, обманывая людей. Но вскоре каждый из них начинает стараться обмануть другого, споря за то, кто из них круче и "кто в доме хозяин"… Собственно, обычная житейская ситуация. При этом герой Брэдли Купера иногда проявляет снисхождение и пускает в ход свою приветливую улыбку. Кто же после этого будет удивляться тому, что он так нравится женщинам?
Кстати, Купер - семикратный номинант на премию "Оскар". Все знают, что на этом он не остановится.
"Секс в большом городе", "Снайпер", "Любовь и прочие неприятности", "Голый барабанщик", "Обещать - не значит жениться", "Мой парень псих", "Мальчишник в Вегасе", "Афера по-американски".