Ковальчук получил в "Монреале" любимый номер

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Питтсбурга", в котором его команда уступила 2:3. Новичок "канадцев" поприветствовал болельщиков клуба на французском языке и вышел к журналистам в свитере с любимым номером.

Совсем недавно Ковальчук подписал с "Монреалем" двусторонний контракт до конца сезона, согласно которому получит 700 тысяч долларов, если будет играть в НХЛ, и 70 тысяч, если не сможет пробиться в состав и отправится в фарм-клуб. Однако в клубе очень рассчитывают, что российский хоккеист усилит атакующую линию. Недаром один из партнеров даже уступил Ковальчуку его любимый 17-й номер, под которым россиянин провел большую часть своей карьеры. Этот номер хоккеист выбрал еще давно в честь прославленного советского хоккеиста Валерия Харламова.

Перед матчем против "Монреаля" Ковальчук пообщался с представителями СМИ. На французском языке он поприветствовал болельщиков. "Счастлив, что оказался в "Монреале", - сказал Ковальчук на французском.

"Очень рад, что оказался здесь, потому что это команда "оригинальной шестерки" с огромным количеством болельщиков. Арена клуба - одна из лучших в лиге, мне уже не терпится выйти на лед. Я оказался тут не из-за денег, я хочу играть в хоккей", - сказал Ковальчук в видео, опубликованном в Twitter клуба.

В Монреале на матче против "Питтсбурга" уже были замечены болельщики в свитерах с фамилией Ковальчук. Теперь форварду, который девять раз в карьере преодолевал отметку в 30 шайб за сезон, нужно игрой доказать, что руководство "Монреаля" не ошиблось в своем выборе.