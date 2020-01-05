Малкин помог "Питтсбургу" переиграть "Монреаль"

"Питтсбург" переиграл "Монреаль" - 3:2, а один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Новичок "Канадиенс" и давний друг Малкина Илья Ковальчук в матче участия не принял.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. Огромный интерес вызвал визит в Монреаль "Питтсбурга". На льду могли встретиться старые друзья и партнеры по сборной России Евгений Малкин и недавно подписавший контракт с канадским клубом Илья Ковальчук. Однако тренерский штаб "канадцев" отложил дебют россиянина до следующей игры, и олимпийский чемпион 2018 года мог наблюдать за своим новым клубом и старым другом с трибун.

Матч для хозяев завершился поражением в овертайме - 2:3, а Малкин отметился голевой передачей.

"Тампа-Бэй" переиграла "Оттаву"- 5:3. В составе победителей по голевой передаче записали на свой счет нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после восьми матчей без набранных очков сумел прервать серию во встрече против "Вегаса". Однако, несмотря на голевую передачу россиянина, "Блюз" все же проиграли в овертайме 4:5.

"Торонто" без травмированного Ильи Михеева всухую победил "Нью-Йорк Айлендерс". Не помогли "островитянам" и 20 сейвов голкипера Семена Варламова. Третью шайбу канадцы забросили уже после того, как россиянина заменил шестой полевой игрок.