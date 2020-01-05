Медведев и Хачанов принесли победу сборной России над США в АТР Cup

Сборная России досрочно обыграла команду США на проходящем в Австралии командном турнире ATP Cup, выиграв второй матч.

В первом туре российская команда, которой на этом турнире руководит Марат Сафин, переиграла сборную Италии. Второй соперник - команда США. Это противостояние обещало стать куда более упорным.

Первыми на корт вышли Карен Хачанов и Тейлор Фриц. Встреча продолжалась почти два часа. Россиянин уступил стартовый сет - 3:6. Во втором Хачанову игра давалась также непросто. Однако он проявил характер и вырвал победу - 7:5.

Раздосадованный неудачей американец в третьей партии перестал сопротивляться - 6:1.

Во втором матче Даниил Медведев встречался с Джоном Изнером. Против высоченного американца россиянин играл легко. Всего за час и минуту он более чем легко обыграл соперника - 6:3, 6:1.

После двух туров в активе российской команды две победы. Следующий матч - против норвежцев, ведомые Маратом Сафиным Медведев и Хачанов сыграют против команды Норвегии. Эта встреча состоится 7 января.