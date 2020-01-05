Не менее 28 человек погибли при обстреле военного училища в Триполи

В Ливии произошел обстрел военного училища, расположенного на юге Триполи. В результате случившегося погибли 28 кадетов, 18 получили ранения.

Как сообщает портал Afrigatenews, авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где находится колледж. Правительство национального согласия (ПНС) возложило ответственность за нападение на силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифу Хафтару.

Напомним, сейчас в Ливии существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. В декабре Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации там террористических группировок.