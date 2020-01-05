Президент Казахстана, выполняя предвыборные обещания, ужесточил наказания за насилие над детьми

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за изнасилование детей, распространение наркотиков, вождение автомобиля в нетрезвом виде и другие опасные преступления. Ранее анонсированные властями республики изменения в законодательство были внесены с учетом мнения общественности для усиления защиты прав личности.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности".

Документ направлен на реализацию поручений президента об усилении ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков, посягательство на жизнь инспекторов по охране растительного и животного мира, егерской службы, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных уголовных правонарушений.

В частности, за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развращение малолетних, а также вовлечение детей и подростков в изготовление детской порнографии предусматривается уголовная ответственность от 17 до 20 лет. А если пострадали малолетние дети - от 20 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Изнасилования без отягчающих обстоятельств также переводятся в разряд тяжких преступлений. Они будут караться лишением свободы сроком от пяти до восьми лет, без права примирения сторон.

Кроме того, документ дополнен новой статьей, ужесточающей наказание за кражу скота. Отныне нарушителям грозит за это до 12 лет лишения свободы.

За распространение наркотиков в общественных местах, а также через интернет новым законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Что касается инспекторов госоргана или специализированной организации по охране животного мира и егерей, то по степени защиты они теперь приравнены к сотрудникам правоохранительных и специальных госорганов, а также военнослужащим. Наказание за посягательство на их жизнь составит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За применение насилия к таким служащим максимальное наказание варьируется от трех до 12 лет лишения свободы, в зависимости от степени опасности.

За незаконную охоту отныне будут наказывать лишением свободы до 10 лет, в зависимости от тяжести нанесенного ущерба.

За вождение в нетрезвом виде, совершенное впервые, будут карать лишением прав на семь лет и арестом на 15 суток, а в случае повторного нарушения - пожизненным лишением прав. Более того, при совершении ДТП с причинением вреда гражданам предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы, а при летальном исходе - до 10 лет.

Также новое законодательство предусматривает создание правовых условий для работы организаций по оказанию содействия в усыновлении и отмену обязательной регистрации иностранцев. Кроме того, предусмотрено дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения.