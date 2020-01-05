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05.01.2020 12:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что не пропустить в последний день новогодней программы на Тверской

Текст: Ангелина Зеленькова
Грандиозная шестидневная программа празднования Нового года на Тверской и близлежащих улицах подходит к концу. Сегодня еще можно успеть окунуться в новогодние гуляния с космическим уклоном. На четырех сценах весь день будут выступать популярные артисты.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"С 11:00 до 22:00 гостей ждут спортивные и акробатические шоу, мастер-классы, интеллектуальные игры, арт-объекты и угощения. А с 15:00 до 18:30 здесь пройдут театрализованные представления и костюмированные шествия от проекта "Золотая маска в городе"", - рассказывают в оргкомитете "Московских сезонов", который является организатором уличных гуляний.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На первой сцене, которая размещается около дома №15 на Тверской улице, в 11:00 прозвучит оркестр "Собеседник", в 12:00 их сменит специальный проект "Принцессы приглашают на бал", который покажет классические балетные постановки. В 13:00 на сцену выйдут актеры из Театра на Малой Бронной, а в 15:00 тут прозвучат легендарные хиты 60-х и 70-х в исполнении симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича.

Для танцоров будет программа на второй сцене рядом с Брюсовым переулком. Здесь вечером (в 19:00) свои хиты исполнит питерская рок-группа MONOЛИЗА, а в 20:00 на сцену выйдет Петр Налич. В это же время на третьей сцене возле Георгиевского переулка будет петь кумир молодежи TERNOVOY. А напротив Госдумы на четвертой сцене в 18:00 гостей будет развлекать группа ZOLOTO, в 20:00 там выступит Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.

Артисты уличных театров начнут заполнять Тверскую с 15:00. Новогоднюю карнавальную программу покажет проект "Золотая маска в городе". Москвичи и туристы встретят здесь инопланетян, светящихся зверей, путешественников во времени, ходулистов с яркими воздушными шарами. Представления покажут артисты Cardinali Group из Италии, питерский "АспектР", "Яркие люди" из Москвы и другие театры.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Будет яркая программа и на соседних площадках.

На Манежной площади в 15:00 и 17:00 выступят барабанщики из Дании (команда The Tivoli Youth Guard) в медвежьих шапках и ярко-красных мундирах. Они покажут шоу с флагами. В Камергерском переулке 5 января - день фонда помощи детям с особенностями развития и их семьям "Гольфстрим". В фестивальном "Домике добра" в 13:00 гостей ждет сказка-квест "В поисках потерянного Рождества", в 15:00 - выступление ансамбля народных инструментов "Божьи коровки", а затем мастер-класс по живописи. На площади Революции в 17:00 всех желающих ждут на шоу "Снежный король".

Напомним, ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Часы работы площадок по всему городу: с 10:00 до 22:00 по выходным и в праздничные дни, и с 11:00 до 21:00 - в будние дни.

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