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05.01.2020 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Катки в Парке Горького и ВДНХ можно оплатить картой "Тройка"

Текст: Ангелина Зеленькова

Вход на катки в Парке Горького и ВДНХ можно оплатить картой "Тройка". Для прохода на лед достаточно заранее пополнить карту, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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В Парке Горького открыт для москвичей и туристов каток "Восход" в космической тематике. А на ВДНХ работает самый большой каток в Европе. Кассы катков, где можно пройти по "Тройке", отметили наклейками с изображением транспортной карты.

С декабря "Тройкой" также можно расплатиться за вход в Музей моды, а также в образовательный комплекс "Станция Марс". Владельцам карт предоставляются 50% скидки на 12 популярных программ парка, среди которых интерактивные квесты. Еще "Тройкой" можно оплатить более 50 городских сервисов и расплатиться за вход в более 40 музеев и галерей. Например, картой можно оплатить билеты в кассах Музей-квартиры А.Солженицына, Дарвиновского музея, Музея международного нумизматического клуба, музей "Лунариум" в Московском планетарии, Московский зоопарк, Музей советских игровых автоматов, Музея автомобильных историй и Пушкинском музее. Кроме того, по карте доступен проход на прогулки по Москве-реке на речном транспорте.

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