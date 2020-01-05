МЦД изменит режим работы в Рождество

В Рождество график работы Московских центральных диаметров (МЦД) будет продлен до 2:00. Благодаря новому наземному транспорту пассажиры смогут посетить более 20 храмов Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Рождество жители города едут на службу в крупнейшие храмы Москвы и Подмосковья, а благодаря МЦД пассажиры смогут посетить более 20 храмов. К примеру, на МЦД-1 удобно доехать до Георгиевского собора рядом со станцией "Одинцово", к храму Рождества Христова вблизи станции "Немчиновка", к церкви Покрова в Филях у станции "Фили", Филаретовской церкви у "Тестовской". Также на МЦД легко добраться до храма Воскресения Словущего у станции "Беговая", у Савеловского вокзала недалеко располагается Софийская церковь, церкви Рождества Пресвятой Богородицы рядом с "Окружной". Также можно пройтись к Спасской церкви от станции "Водники", Сергиевской церкви от станции "Новодачная" и храму Преображения Господня от станции "Долгопрудная".

Пассажирам МЦД-2 в рождественскую ночь будет удобно доехать до храма Воскресения Христова у станции "Подольск", церкви Священномученика Александра Подольского у "Силикатной", церкви иконы Всецарица рядом со станцией "Щербинка", церкви Марины Великомученицы у станции "Битца", Покровской церкви у станции "Покровское", церкви Михаила Архангела у станции "Царицыно", Никольской церкви у станции "Москворечье". Рядом со станцией "Москва-Товарная" расположен храм Преподобного Василия Исповедника, у станции "Курская" - Яковлевская церковь, неподалеку от "Рижской" - Знаменская церковь, у "Гражданской" - храм Святителя Митрофана Воронежского. На МЦД удобно доехать и до Покровской церкви, которая расположена недалеко от станции "Покровское-Стрешнево", Преображенской церкви у станции "Трикотажная" и Елисаветинскому храму у станции "Опалиха".