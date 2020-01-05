Новости

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России 18:15
Почему знаменитый ЗИЛ-130 красили только в голубой цвет 18:05
Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят 6 января 18:04
МЦД изменит режим работы в Рождество 17:42
В Иране решат судьбу СВПД с учетом убийства генерала Сулеймани 17:33
Украинские пограничники объяснили, как певец Dr. Alban приехал в Киев 17:21
В Карелии при пожаре в деревянном доме погибли четверо мужчин 17:15
СМИ: Лондон готов поддержать США "Томагавками" в случае конфликта с Ираном 16:58
Зеленский улетел на новогодние каникулы в Оман 16:56
Непряева поднялась на второе место по итогам "Тур де Ски" 16:49
Москвичи стали в два раза чаще пользоваться каршерингом 16:34
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу 16:32
В Архангельске мужчина напал на бригаду "скорой" с ножом 16:31
РВСН полностью перейдут на новые ракеты 16:28
Собянин: Северо-восточный участок БКЛ метро откроется к 2022 году 16:02
МИД Ирана: убийство Сулеймани не скажется на сотрудничестве с РФ по Сирии 15:44
В Японии самая старая женщина в мире отметила 117-летие 15:26
Названа дата открытия в Москве "Острова мечты" 15:23
Ларионов о финале МЧМ: Наши игроки должны провести лучший матч в жизни 15:15
В Ростове мужчина попытался зайти в Дом творчества с сумкой оружия 15:01
В Новороссийске расцвели алыча и жасмин 14:30
Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии 14:27
В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека 14:25
В Перми экстренно приземлился самолет из Дубая 14:06
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы" 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
05.01.2020 17:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

МЦД изменит режим работы в Рождество

Текст: Ангелина Зеленькова

В Рождество график работы Московских центральных диаметров (МЦД) будет продлен до 2:00. Благодаря новому наземному транспорту пассажиры смогут посетить более 20 храмов Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Рождество жители города едут на службу в крупнейшие храмы Москвы и Подмосковья, а благодаря МЦД пассажиры смогут посетить более 20 храмов. К примеру, на МЦД-1 удобно доехать до Георгиевского собора рядом со станцией "Одинцово", к храму Рождества Христова вблизи станции "Немчиновка", к церкви Покрова в Филях у станции "Фили", Филаретовской церкви у "Тестовской". Также на МЦД легко добраться до храма Воскресения Словущего у станции "Беговая", у Савеловского вокзала недалеко располагается Софийская церковь, церкви Рождества Пресвятой Богородицы рядом с "Окружной". Также можно пройтись к Спасской церкви от станции "Водники", Сергиевской церкви от станции "Новодачная" и храму Преображения Господня от станции "Долгопрудная".

Фото: iStock
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника

Пассажирам МЦД-2 в рождественскую ночь будет удобно доехать до храма Воскресения Христова у станции "Подольск", церкви Священномученика Александра Подольского у "Силикатной", церкви иконы Всецарица рядом со станцией "Щербинка", церкви Марины Великомученицы у станции "Битца", Покровской церкви у станции "Покровское", церкви Михаила Архангела у станции "Царицыно", Никольской церкви у станции "Москворечье". Рядом со станцией "Москва-Товарная" расположен храм Преподобного Василия Исповедника, у станции "Курская" - Яковлевская церковь, неподалеку от "Рижской" - Знаменская церковь, у "Гражданской" - храм Святителя Митрофана Воронежского. На МЦД удобно доехать и до Покровской церкви, которая расположена недалеко от станции "Покровское-Стрешнево", Преображенской церкви у станции "Трикотажная" и Елисаветинскому храму у станции "Опалиха".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества

Главное сегодня

В Тегеране ответили на угрозы Трампа нанести удары по Ирану
Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят 6 января
Зеленский улетел на новогодние каникулы в Оман
В Кении совершена атака на базу ВМФ США
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев