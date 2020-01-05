Названа дата открытия в Москве "Острова мечты"

Парк развлечений "Остров мечты" в Москве откроется 29 февраля, в субботу. Об этом говорится на официальной странице парка в социальной сети "ВКонтакте".

"Остров мечты" в Нагатинской пойме станет одной из главных достопримечательностей столицы. Продажа билетов на его открытие стартовала еще 5 декабря. Парк развлечений - это город аттракционов с ресторанами, кинотеатрами и променадом, площадь которого составит 100 га, что сопоставимо с 15 футбольными полями.

Гости парка смогут побывать в девяти тематических зонах, покататься на 27 аттракционах от европейских производителей. "Остров мечты" уже называют "русским Диснейлендом". Во всех зонах развлечений гостей будут встречать герои лучших отечественных мультфильмов. Кроме аттракционов горожане смогут поиграть на свежем воздухе в пинг-понг, волейбол или теннис.