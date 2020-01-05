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05.01.2020 03:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске задержали "заминировавшего" центральную площадь мужчину

Текст: Александр Филимоненко

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровск вместе с коллегами из регионального УФСБ России задержали подозреваемого в передаче ложной информации о взрывном устройстве, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

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Звонок в дежурную часть УМВД России по Хабаровску поступил в новогоднюю ночь. Аноним сказал, что якобы существует опасность для горожан, находившихся в ледовом городке на площади имени Ленина. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.

"По подозрению в совершении противоправного деяния в одном из хостелов задержан 39-летний ранее не судимый местный житель. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД края.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Правительство МВД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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