В Хабаровске задержали "заминировавшего" центральную площадь мужчину

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровск вместе с коллегами из регионального УФСБ России задержали подозреваемого в передаче ложной информации о взрывном устройстве, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Звонок в дежурную часть УМВД России по Хабаровску поступил в новогоднюю ночь. Аноним сказал, что якобы существует опасность для горожан, находившихся в ледовом городке на площади имени Ленина. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.

"По подозрению в совершении противоправного деяния в одном из хостелов задержан 39-летний ранее не судимый местный житель. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД края.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.