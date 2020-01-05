В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

В поселке Лозовом Партизанского района Приморского края во время катания с горки погиб несовершеннолетний ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отец с дочкой выбрались на природу, чтобы покататься с крутого склона на тюбинге, который в народе еще называют "ватрушкой". Во время спуска маленькая девочка на полном ходу врезалась в дерево. Удар оказался такой силы, что ребенок погиб на месте.

В Следственном комитете подтвердили, что идет проверка по факту смерти ребенка.