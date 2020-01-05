Новости

США перебрасывают в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих 11:12
Дед Мороз забыл в метро мешок с подарками и посох 11:07
Под Уфой шестеро рыбаков потерялись в поле 11:03
В Якутии полиция нашла прострелившего трансформатор 10:40
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен 10:30
В Сочи возобновили продажи единого ски-пасса 10:25
В аварии под Екатеринбургом пострадали пять человек 10:20
Тюменских туристов задержали за драку в аэропорту 09:40
Малкин помог "Питтсбургу" переиграть "Монреаль" 09:08
На Урале офицера Росгвардии наградят за спасение матери и ребенка 09:00
Тело генерала Сулеймани доставили в Иран 08:53
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов 08:33
Солнце максимально приблизилось к Земле 08:23
Врачи рассказали о безопасной для здоровья порции колбасы 08:05
Ковальчук получил в "Монреале" любимый номер 07:45
Назван лучший напиток для людей с повышенным давлением 07:40
Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ 07:39
Командующий КСИР пообещал выдворить США с Ближнего Востока 07:17
Хуснуллин: Москва вышла на лидирующие позиции по темпам метростроения 07:04
Белорусские НПЗ снова стали получать российскую нефть 06:50
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке 06:31
Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани 05:33
Пушков ответил американскому генералу на слова о принадлежности Крыма 05:15
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье 04:43
Не менее 28 человек погибли при обстреле военного училища в Триполи 04:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
05.01.2020 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Уфой шестеро рыбаков потерялись в поле

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

4 января помощь спасателей понадобилась шестерым мужчинам и женщинам, которые замерзали ночью в поле в Уфимском районе около поселка Авдон. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

В Башкирии в горах заблудилась семья лыжников

Спасатели выехали на поиски пропавших людей на снегоходах. Поиски затруднялись тем, что было уже темно. Однако сотрудникам Аварийно-спасательной службы госкомитета по ЧС удалось достаточно быстро найти потерявшихся и оказать им помощь.

Оказалось, что друзья поехали на рыбалку, а когда возвращались, немного заплутали. В итоге их машины застряли в снегу в поле. Самостоятельно выбраться из снежного плена рыбакам не удалось, поэтому они обратились за помощью к спасателям.

Детей среди потерявшихся не было.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

СМИ: Трамп велел убить Сулеймани вопреки информации разведки
Командующий КСИР пообещал выдворить США с Ближнего Востока
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке
Пушков ответил американскому генералу на слова о принадлежности Крыма
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев