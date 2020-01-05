Под Уфой шестеро рыбаков потерялись в поле

4 января помощь спасателей понадобилась шестерым мужчинам и женщинам, которые замерзали ночью в поле в Уфимском районе около поселка Авдон. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Спасатели выехали на поиски пропавших людей на снегоходах. Поиски затруднялись тем, что было уже темно. Однако сотрудникам Аварийно-спасательной службы госкомитета по ЧС удалось достаточно быстро найти потерявшихся и оказать им помощь.

Оказалось, что друзья поехали на рыбалку, а когда возвращались, немного заплутали. В итоге их машины застряли в снегу в поле. Самостоятельно выбраться из снежного плена рыбакам не удалось, поэтому они обратились за помощью к спасателям.

Детей среди потерявшихся не было.