В Архангельске мужчина напал на бригаду "скорой" с ножом

Архангельские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на бригаду скорой помощи. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ЧП произошло в одном из дворов на проспекте Советских космонавтов. Бригада медиков прибыла сюда по срочному вызову. И машина вынужденно перекрыла один из проездов во дворе дома.

Из-за этого возник конфликт с водителем иномарки, требовавшим освободить дорогу. Этот мужчина ударил водителя машины скорой помощи ножом и скрылся.

Как добавила официальный представитель МВД РФ, сотрудники архангельской полиции задержали подозреваемого в кратчайшие сроки - в течение получаса. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - побои или насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений.