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05.01.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре под колесами пассажирского поезда погиб мужчина

Текст: Татьяна Павловская

59-летний житель Краснодара погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел накануне вечером на железнодорожном перегоне Краснодар-2 - Витаминный.

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

По информации пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, машинист электропоезда Краснодар - Ростов-на-Дону заметил переходившего железнодорожное полотно человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить состав не удалось.

В результате пешеход оказался под колесами поезда.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту гибели пешехода проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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