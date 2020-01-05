В Краснодаре под колесами пассажирского поезда погиб мужчина

59-летний житель Краснодара погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел накануне вечером на железнодорожном перегоне Краснодар-2 - Витаминный.

По информации пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, машинист электропоезда Краснодар - Ростов-на-Дону заметил переходившего железнодорожное полотно человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить состав не удалось.

В результате пешеход оказался под колесами поезда.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту гибели пешехода проводится проверка", - сообщили в ведомстве.