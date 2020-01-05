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05.01.2020 18:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму посоветовали США не тиражировать мифы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

США следует прекратить "множить мифы вокруг Крыма и дурманить сознание западного сообщества". Такое заявление РИА Новости сделал депутат парламента Крыма, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя высказывание экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

По мнению крымского депутата, США давно пора прекратить ставить под сомнение нахождение Крыма в составе РФ.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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- Всем известно, что Крым - это историческая и неотъемлемая часть России, - сказал Юрий Гемпель.

Депутат также напомнил, что Луганск и Донецк вышли из под юрисдикции Украины исключительно по причине политики официального Киева. Развязанная война и "головотяпство киевских властей" стали причиной возникновения ДНР и ЛНР. В то же время Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором абсолютное большинство населения полуострова высказалось в пользу такого шага. При этом, подчеркнул Гемпель, Россия не претендует на южные области соседней страны, соседствующие с Крымом.

Напомним, ранее генерал армии США Бен Ходжес заявил, что Россия не имеет права на Крым, поскольку до Екатерины II "России там не было". В ответ на это сенатор Алексей Пушков посоветовал США вернуть штат Техас Мексике, потому что 200 лет назад он также не принадлежал Америке и был частью Мексики, которую США впоследствии завоевали. Сенатор напомнил, что во времена Екатерины II все США были лишь "полоской земли вдоль Атлантики". Все остальные территории нынешних США стали результатом завоевательной политики.

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