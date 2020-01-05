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05.01.2020 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове мужчина попытался зайти в Дом творчества с сумкой оружия

Текст: Наталья Коротченко

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает неизвестного, пытавшегося пройти в один из городских Домов творчества с сумкой, заполненной подозрительными предметами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по области.

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Подозрительные предметы обнаружили сотрудники охраны учреждения, сразу после этого гражданин скрылся.

В настоящее время полицейские работают над установлением личности и проводят мероприятия по задержанию мужчины.

Один из ростовских интернет-пабликов разместил фото и видео мужчины с камер наблюдения, а также скан сумки с рентген-устройства, сообщив, что в ручной клади неизвестного нашли предметы, похожие на метательные ножи и пневматику.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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