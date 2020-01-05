В Ростове мужчина попытался зайти в Дом творчества с сумкой оружия

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает неизвестного, пытавшегося пройти в один из городских Домов творчества с сумкой, заполненной подозрительными предметами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по области.

Подозрительные предметы обнаружили сотрудники охраны учреждения, сразу после этого гражданин скрылся.

В настоящее время полицейские работают над установлением личности и проводят мероприятия по задержанию мужчины.

Один из ростовских интернет-пабликов разместил фото и видео мужчины с камер наблюдения, а также скан сумки с рентген-устройства, сообщив, что в ручной клади неизвестного нашли предметы, похожие на метательные ножи и пневматику.