Новости

Правительство утвердило типовые оклады судебных приставов 12:21
На Урале мать опровергла рассказ дочери о визитах педофила 12:10
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист 11:59
В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко 11:51
Минпромторг поддержал отечественных разработчиков цифровых платформ 11:42
ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями 11:34
В Греции зафиксировали подготовку США к эвакуации из Ирака 11:31
В Японии призвали ужесточить закон о миграции после побега Гона 11:29
США перебрасывают в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих 11:12
Дед Мороз забыл в метро мешок с подарками и посох 11:07
Под Уфой шестеро рыбаков потерялись в поле 11:03
В Якутии полиция нашла прострелившего трансформатор 10:40
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен 10:30
В Сочи возобновили продажи единого ски-пасса 10:25
В аварии под Екатеринбургом пострадали пять человек 10:20
Тюменских туристов задержали за драку в аэропорту 09:40
Малкин помог "Питтсбургу" переиграть "Монреаль" 09:08
На Урале офицера Росгвардии наградят за спасение матери и ребенка 09:00
Тело генерала Сулеймани доставили в Иран 08:53
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов 08:33
Солнце максимально приблизилось к Земле 08:23
Врачи рассказали о безопасной для здоровья порции колбасы 08:05
Ковальчук получил в "Монреале" любимый номер 07:45
Назван лучший напиток для людей с повышенным давлением 07:40
Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
05.01.2020 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале мать опровергла рассказ дочери о визитах педофила

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

В полиции Свердловской области проверяют информацию о визитах мужчины-педофила, рассказанную шестилетней девочкой соседке по дому. Мать ребенка эти факты опровергает и намерена наказать соседку за вторжение в частную жизнь, сообщил "РГ" представитель полицейского главка региона Валерий Горелых.

Фото: iStock
В Германии пропавшего два года назад мальчика нашли в чулане у педофила

Видео с признанием ребенка о госте матери, который заставлял ее пить пиво и проделывать прочие гадости, изучили в полиции Свердловской области. Проводится проверка достоверности изложенных фактов. Однако пока они подтверждения не нашли.

- Мать девочки намерена сразу после праздников обратиться в суд с иском в отношении соседки, распространившей недостоверные сведения о ее семье и детях, - сообщил Валерий Горелых. - Снятое соседкой видео она считает вмешательством в ее личную жизнь.

По данным полиции, семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Мать воспитывает двоих детей. Ее муж, на которого ранее поступали сигналы и пьянстве и дебошах, сейчас находится в местах не столь отдаленных. Причем сразу после его отправки в колонию в 2017 году какие-либо жалобы прекратились. Поэтому слова соседки о том, что участковый не реагировал на ее слова о педофиле, наведывающемся в соседнюю квартиру, предстоит тщательно проверить. В отношении участкового также организована служебная проверка.

- Слова девочки пока подтверждения не нашли. Мать совершение противоправных действий в отношении ее детей опровергает. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства этого инцидента, - подытожил Горелых.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В Кении совершена атака на базу ВМФ США
В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
СМИ: Трамп велел убить Сулеймани вопреки информации разведки
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев