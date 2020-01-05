На Урале мать опровергла рассказ дочери о визитах педофила

В полиции Свердловской области проверяют информацию о визитах мужчины-педофила, рассказанную шестилетней девочкой соседке по дому. Мать ребенка эти факты опровергает и намерена наказать соседку за вторжение в частную жизнь, сообщил "РГ" представитель полицейского главка региона Валерий Горелых.

Видео с признанием ребенка о госте матери, который заставлял ее пить пиво и проделывать прочие гадости, изучили в полиции Свердловской области. Проводится проверка достоверности изложенных фактов. Однако пока они подтверждения не нашли.

- Мать девочки намерена сразу после праздников обратиться в суд с иском в отношении соседки, распространившей недостоверные сведения о ее семье и детях, - сообщил Валерий Горелых. - Снятое соседкой видео она считает вмешательством в ее личную жизнь.

По данным полиции, семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Мать воспитывает двоих детей. Ее муж, на которого ранее поступали сигналы и пьянстве и дебошах, сейчас находится в местах не столь отдаленных. Причем сразу после его отправки в колонию в 2017 году какие-либо жалобы прекратились. Поэтому слова соседки о том, что участковый не реагировал на ее слова о педофиле, наведывающемся в соседнюю квартиру, предстоит тщательно проверить. В отношении участкового также организована служебная проверка.

- Слова девочки пока подтверждения не нашли. Мать совершение противоправных действий в отношении ее детей опровергает. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства этого инцидента, - подытожил Горелых.