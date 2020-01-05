СМИ: Лондон готов поддержать США "Томагавками" в случае конфликта с Ираном

В случае обострения конфликта США и Ирана Соединенное королевство готово поддержать Вашингтон с помощью атомных подлодок, несущих крылатые ракеты "Томагавк". Об этом 5 января сообщил британский таблоид The Sun. Также газета утверждает, что одна из субмарин уже находится в точке, откуда возможен прямой ракетный удар по территории ИРИ.

Кроме того, по сведениям The Sun, бойцов британских спецподразделений уже перебросили в Ирак с целью проведения возможных спасательных операций по эвакуации граждан Великобритании. Также, если одобрит премьер-министр Британии Борис Джонсон, военным может быть доставлено тяжелое вооружение.

Напряженность в регионе Ближнего Востока и Персидского залива резко повысилась после убийства командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.