Украинские пограничники объяснили, как певец Dr. Alban приехал в Киев

Государственная пограничная служба Украины отреагировала на скандал вокруг приезда в Киев шведского исполнителя нигерийского происхождения Dr. Alban.

Ранее певец, автор хита начала 1990-х It's my life выступал в Крыму, после чего украинская сторона закрыла ему въезд. Однако недавно он посетил Киев и даже прогулялся по центру столицы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего украинская оппозиция обвинила последнего, что он помог со въездом "запрещенному" исполнителю.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко написал на своей странице в Facebook, что президент не влияет на решение пограничников, пропускать или нет того или иного человека на территорию страны. Эти вопросы относятся к ведению Госпогранслужбы.

По словам Дейнеко, границу Dr. Alban пересек "в соответствии с действующим законодательством".