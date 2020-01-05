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Умер Народный артист России Геннадий Пискунов

Новости
    05.01.2020, 20:07
Текст:   Олег Усков

Народный артист Российской Федерации Геннадий Венедиктович Пискунов скончался в одной из столичных клиник на 74-м году жизни 5 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где Пискунов работал.

"Новость нас всех выбила из колеи. Это человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом", - отметила заведующая труппой театра Ольга Толоконникова. Добавив, что Геннадий Венедиктович - "такая, можно сказать, наша икона, потому что все артисты - в основном мужского состава, конечно же - равнялись всегда на него".

По словам Толоконниковой, Пискунов был "образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина и мужчины", которыми можно было только восхищаться.

О дате и месте прощания и похорон будут сообщено позднее.

Геннадий Пискунов родился в 1946 году. Закончил ГИТИС. Выступал на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. В Детском музыкальном театре имени Сац начал работать еще во время учебы в ГИТИСе.

Исполнял партии в операх "Чио-Чио-Сан" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Волшебная флейта" Моцарта, "Алеко" Рахманинова.

Снялся в фильме-опере "Царевна-лягушка", участвовал в телевизионных передачах цикла "История оперетты", детских передачах на радио. Звание Заслуженного артиста РСФСР получил в 1978-м, Народного - в 1993-м.

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