Видео последствий ракетного обстрела в Багдаде появилось в Сети

В интернете опубликованы кадры последствий последнего ракетного обстрела в "зеленой зоне" Багдада. Запись была сделана недалеко от американского посольства в Ираке возле отеля Rotana.

На появившихся в YouTube кадрах видно, что в результате обстрела разрушено бетонное заграждение, а также повреждены стоящие на улице автомобили. Также под обстрел попал жилой квартал аль-Джадрия и военно-воздушная база Балад на севере иракской столицы.

Откуда были выпущены снаряды, пока не сообщается. В результате случившегося никто не погиб, пять человек получили ранения.

Ситуация в Багдаде резко обострилась после гибели от удара американских военных генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани. Тегеран пообещал ответить на действия США.