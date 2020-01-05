ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями

Парк дальней авиации ВКС России в 2020 году пополнят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС.

- На самолетах установлены современная авионика, радиоэлектронный комплекс и другое оборудование. Новые системы управления и вооружение в разы повысили точность при поражении целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами, - отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В 2019 году ВКС РФ получили пять модернизированных Ту-95МС. План боевое подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. Экипажи дальних и стратегических ракетоносцев налетали около 20 тысяч часов, средний налет на экипаж составил более 100 часов. Соединения дальней авиации, подразделения обеспечения участвовали в 40 с лишним учениях разного уровня.