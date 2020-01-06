Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ирину Потехину от должности заместителя министра просвещения России в связи с ее переходом на работу в администрацию Санкт-Петербурга.

"Освободить Потехину Ирину Петровну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на официальном сайте кабмина.

Ранее Ирина Потехина была назначена на позицию вице-губернатора Санкт-Петербурга. На официальном сайте администрации города сообщается, что в этой должности она, в частности, отвечает за решение вопросов молодежной политики Санкт-Петербурга, печати и взаимодействия со СМИ, общего и среднего профессионального образования, развития местного самоуправления, взаимодействия с политическими партиями.