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06.01.2020,  
10:12
Текст:  Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

МиГ-25 назвали "королем скорости" в Японии

Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org
Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org

Японский военный эксперт Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, сконструированном в Советском Союзе в ОКБ А. Микояна. В своем блоге аналитик подчеркивает, что советский МиГ-25 и сейчас является рекордсменом по скорости среди аналогичных машин. Перевод статьи опубликован ИноСМИ.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В 1962 году этот самолет на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров продемонстрировал среднюю часовую скорость 2 981,5 километра. Ни один истребитель в мире не сумел взять этот рекорд.

Советские конструкторы создали эту машину в 60-х годах в противодействие американским высокоскоростным самолетам. Она была рассчитана на быстрое достижение разряженных слоев атмосферы и действие в основном на этих высотах.

Сотрудникам конструкторского бюро Микояна удалось решить задачу преодоления так называемой "стены жара".

При наборе высоты, когда скорость самолета превышает скорость звука в три раза, возникают температуры, способные разрушить алюминиевые сплавы - основной материал, из которого строились летательные аппараты. Мори Кэнтаро пишет, что это похоже на то, как корабль, возвращаясь из космического пространства, встречается с атмосферой Земли. При скорости в несколько Махов воздух перед машиной уплотняется настолько, что возникает "температурная стена".

Чтобы самолет не сгорел в атмосфере, для МиГ-25 были разработаны особые стальные сплавы с совершенно новыми характеристиками.

В отличие от алюминиевых, они выдерживали высочайшие температуры, однако были гораздо тяжелее. Конструкторам удалось решить и эту задачу. Такие сплавы применялись только в тех конструктивных элементах, которые в наибольшей степени подвергались разрушительному температурному воздействию.

На Миг-25 был поставлен и рекорд скороподъемности. За четыре минуты и одиннадцать секунд на максимальной тяге он достигал 35 тысяч метров высоты. Даже если он обнаруживался радарами противниками, "достать" средствами ПВО его было невозможно. Недосягаем он был и для других истребителей.

Вес советского самолета достигал 40 тонн, серьезным был и расход топлива. Истребитель получил большой радар и четыре ракеты с дальностью до 80 километров. По признанию экспертов, эта машина по своим главным характеристикам была самой передовой в мире.

Миг-25 носит звание "короля скорости" уже полвека, и до сих пор ни одна машина не смогла его превзойти.

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