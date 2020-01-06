55 новых отелей вели в эксплуатацию в Москве в 2011-2019 годах

Более 50 новых гостиниц на 10,6 тысячи номеров появилось в столице в период с 2011 по 2019 год. Об этом на своем сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас город переживает туристический бум, который не был бы возможен без поощрения строительства гостиниц. Всего с 2011 года инвесторами было введено 55 новых отлей на 10,6 тысячи номеров. При этом для таких объектов проводят и реставрацию существующих зданий.

Градоначальник также написал, что в прошлом году на Новом Арбате в одном из домов-"книжек" открылся многофункциональный комплекс с гостиницей и апартаментами.