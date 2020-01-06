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06.01.2020 12:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

55 новых отелей вели в эксплуатацию в Москве в 2011-2019 годах

Текст: Иван Пышечкин

Более 50 новых гостиниц на 10,6 тысячи номеров появилось в столице в период с 2011 по 2019 год. Об этом на своем сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца года в Москве откроют девять новых станций метро

Мэр отметил, что сейчас город переживает туристический бум, который не был бы возможен без поощрения строительства гостиниц. Всего с 2011 года инвесторами было введено 55 новых отлей на 10,6 тысячи номеров. При этом для таких объектов проводят и реставрацию существующих зданий.

Градоначальник также написал, что в прошлом году на Новом Арбате в одном из домов-"книжек" открылся многофункциональный комплекс с гостиницей и апартаментами.

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