Гипертоников предупредили о колебаниях атмосферного давления

В столичном регионе в ближайшее время будет меняться характер погоды: температура воздуха понизится, а падение атмосферного давления сменится его ростом, сообщает сайт "Метеоновости".

Такие колебания плохо сказываются на самочувствии не только гипертоников, но и гипотоников. Кроме того, подобную смену давления плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхолегочными заболеваниями. Поэтому в ближайшие дни им рекомендовано больше бывать на свежем воздухе и посвятить себя активному отдыху.

В понедельник, 6 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. В Москве максимальная температура воздуха составит минус 2 - минус 4 градуса, а в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 7.