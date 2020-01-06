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06.01.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гипертоников предупредили о колебаниях атмосферного давления

Текст: Иван Пышечкин

В столичном регионе в ближайшее время будет меняться характер погоды: температура воздуха понизится, а падение атмосферного давления сменится его ростом, сообщает сайт "Метеоновости".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Такие колебания плохо сказываются на самочувствии не только гипертоников, но и гипотоников. Кроме того, подобную смену давления плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и бронхолегочными заболеваниями. Поэтому в ближайшие дни им рекомендовано больше бывать на свежем воздухе и посвятить себя активному отдыху.

В понедельник, 6 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. В Москве максимальная температура воздуха составит минус 2 - минус 4 градуса, а в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 7.

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