Москвичи экономят более одного рабочего дня в год благодаря ТПУ

Транспортно-пересадочные узлы, объединяющие разные виды транспорта в единые хабы, сокращают время столичных пассажиров в пути в среднем на 1 минуту, написал на своей странице в Facebook заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Одну минуту получается получается скостить за счет удобных и оперативных пересадок. Это средняя экономия. В год набегает уже почти 500 минут - уже больше целого рабочего дня.

Заммэра также отметил, что столичная программа по строительству новых ТПУ всего предусматривает возведение 103 хабов. 35 из них уже построены. Эти узлы создадут 110 пересадок между различными видами транспорта.