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06.01.2020 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С начала 2020 года в Москве на номер 112 позвонили почти 49 тысяч раз

Текст: Ирина Огилько

По данным статистики, в период новогодних и рождественских праздников количество звонков, поступающих в службу экстренных вызовов Москвы, значительно возрастает. Наибольшее число обращений приходится в ночь с 31 декабря на 1 января. В этот раз на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило более 10 тысяч звонков. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента на делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Как пояснили в пресс-службе, на все звонки последовала оперативная реакция. Звонки принимали в круглосуточном режиме 40 операторов, перенаправляя далее в нужное ведомство, в том числе в скорую помощь, полицию, "Мосгаз", к пожарным, в префектуру. Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности при обращении с пиротехникой, за первые пять суток нового года поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов. Пожарных и спасателей по номеру 112 вызывали 1046 раз, полицию - 6059 раз, а скорую медицинскую помощь - 14903. Всего за пять суток 2020 года на горячую линию 112 позвонили почти 49 тысяч раз.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и обращения с пиротехникой, запускать пиротехнику только в специально отведенном для этого месте вдали от жилых и социальных объектов. В случае ЧП, звонить нужно по единому номеру - 112.

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