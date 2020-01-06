Сергей Собянин и Андрей Воробьев покатались на лыжах в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском округе Московской области. Вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва "Шуколово" они покатались на лыжах и сноубордах.

Спортшкола "Шуколово", основанная в 1962 году, является основной тренировочной базой для лыжников Московской области. В разные годы ее воспитанники представляли сборные СССР и России на крупных международных соревнованиях. Сейчас здесь занимаются 300 человек, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. На территории спортшколы расположены 9 горнолыжных трасс, освещенная трасса для беговых лыж, трасса для тюбингов.

Главы Москвы и Подмосковья опробовали трассы и поздравили спортсменов с наступающим Рождеством, пожелав всем побед и успехов.