Шоу, концерты и фестивали: чем заняться в Москве 6 января

6 января в Москве пройдет сразу несколько заметных культурно-развлекательных мероприятий - от ледового шоу до фестиваля уличных театров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, в Музей Москвы сегодня можно заглянуть на фестиваль "Новый год и Рождество". Здесь свои спектакли покажут известные российские уличные театры. В 18:00 зрителей приглашает Театр имени М.А. Булгакова со спектаклем "Новый год на Северном полюсе", а в 16:00 театр Vokrug с постановкой "Снежинки падают вверх". Здесь же можно купить подарки и сувениры, выпить безалкогольный глинтвейн, бесплатно покататься на карусели, а малышей от полутора до шести лет научат кататься на беговелах.

В галерее "Загорье" проведут день экологии. Любой желающий сможет узнать, как провести праздники с наименьшим ущербом для окружающей среды. Посетителей галереи ждут викторины и конкурсы, а также мастер-классы по изготовлению эко-подарков своими руками.

Любители музыки вряд ли откажут себе в удовольствии послушать праздничный концерт в честь дня рождения А.Н. Скрябина в мемориальном музее композитора и пианиста. Сегодня также можно бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные выставки музея.

Обязательно сегодня стоит заглянуть и на площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади. Каток на "манежке" превратится в ледовый театр в 17:00. В программе шоу для всей семьи "Снежный король" по мотивам "Снежной королевы" Ганса Христиана Андерсена. Вход, правда, платный для детей и взрослых старше семи лет. Купить билет можно за 100 рублей - оплата только наличными перед началом шоу.