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06.01.2020 11:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичный транспорт продлит работу в рождественскую ночь

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Егор Просвирников Фото: Егор Просвирников
Фото: Егор Просвирников

Работу метро, МЦК, МЦД, электричек и автобусов в Москве продлят в ночь с 6 на 7 января, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Открылось движение автотранспорта по Тверской улице в Москве

Благодаря этому жители Москвы и туристы смогут вернуться домой на городском транспорте после рождественских служб в храмах и церквях. Так, дольше всего работать будет "наземка" - на 168 маршрутах автобусы будут курсировать до 3 ночи (к услугам пассажиров и 13 регулярных ночных маршрутов). Что касается работы метро, МЦК, МЦД и пригородных электричек, то этими видами транспорта можно будет пользоваться до 2 ночи.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в больших храмах Москвы богослужение может идти и до раннего утра. Тем не менее, большинство людей не стоят всю службу целиком. Поэтому им как раз будет удобно воспользоваться "продленкой". Узнать более подробную информацию о работе маршрутов можно столичном Едином транспортном портале.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества

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