Столичный транспорт продлит работу в рождественскую ночь

Работу метро, МЦК, МЦД, электричек и автобусов в Москве продлят в ночь с 6 на 7 января, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Благодаря этому жители Москвы и туристы смогут вернуться домой на городском транспорте после рождественских служб в храмах и церквях. Так, дольше всего работать будет "наземка" - на 168 маршрутах автобусы будут курсировать до 3 ночи (к услугам пассажиров и 13 регулярных ночных маршрутов). Что касается работы метро, МЦК, МЦД и пригородных электричек, то этими видами транспорта можно будет пользоваться до 2 ночи.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в больших храмах Москвы богослужение может идти и до раннего утра. Тем не менее, большинство людей не стоят всю службу целиком. Поэтому им как раз будет удобно воспользоваться "продленкой". Узнать более подробную информацию о работе маршрутов можно столичном Едином транспортном портале.