На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

В ночь на 7 января у юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение. В связи с этим в акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Высокие волны ожидаются у берегов Алеутского, Усть-Камчатского, Елизовского муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов.

- Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах, - рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по региону Константин Павлов.

Руководителям судоходных компаний, рекомендовано принять меры предосторожности.

Отмечается, что волнение в акватории сохранится до 8 января.