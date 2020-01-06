В Бурятии пойманная на блесну возмущенная ондатра напала на рыбака

Житель Бурятии, занимавшийся подледной рыбалкой, поймал вместо рыбы ондатру. Грызун оказался крайне недоволен и предпринял несколько попыток нападения на рыбака и его удочку.

"А я-то думал - щука", - говорит мужчина в записанном видеоролике, который выложил в Instagram.

Пользователи соцсети, посмотревшие запись, предположили: ондатра агрессивна из-за того, что голодна. А некоторые пошутили, что такой улов связан с тем, что наступил год этого зверька. Ведь ондатра - это мускусная крыса, полуводный грызун родом из Северной Америки, который акклиматизировался в Евразии, в том числе в России.